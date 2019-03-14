В Ровно Монументу Славы отпилили пальцы и нос

В Ровно неизвестные существенно повредили многофигурную композицию Монумента Вечной Славы.

"14 марта, около девяти часов утра в полицию сообщила 70-летняя жительница, что неизвестные лица повредили многофигурную композицию Монумента", - сообщает пресс-служба полиции Ровно.

По данным стражей порядка, неизвестный осуществил срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма.

Отмечается, что в скульптуре солдата отсутствуют два пальца, а у девочки и еще одного солдата отпилены носы.

По факту надругательства над могилой следователи начали досудебное расследование и ищут виновных в совершении акта вандализма.

Как известно, Мемориал Славы расположен на западной окраине Ровно. Он был открыт в 1985 году. Мемориал посвящен памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. В центре архитектурного ансамбля возвышается 48-метровый гранитный обелиск, а у его подножия установлены скульптуры солдата, партизана и девочки.

Напомним, во Львове ночью снесли стелу Монумента боевой славы советским воинам.