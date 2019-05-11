День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019

Дюк Ришелье в Одессе на День вышиванки / 7kanal.com.ua

День вышиванки в Украине отмечает практически вся страна.

Родился праздник в Черновцах, а всенародную любовь и масштаб обрел с 2010 года.

Праздник национального украинского костюма в последние годы набрал такую популярность, что даже мировые звезды за рубежом надевают вышиванки в этот день. Среди них – Деми Мур, Дита фон Тиз, Мила Кунис, Сандра Буллок и др.

К слову, законодателем моды на вышиванку в Европе стал известный украинский писатель и поэт Иван Франко.

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Когда День вышиванки 2019

Украина отмечает День вышиванки в третий четверг мая. В 2019 году День вышиванки выпал на 16 мая.

К слову, Парад вышиванок обычно проходит в День Независимости Украины.

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День вышиванки 2019 в Киеве

16 мая на Почтовой площади в Киеве пройдет грандиозный народный показ вышиванок от дизайнера Юлии Магдич ВишиванкаDAY. Начнется показ в 8:00 и продлится два часа.

Отмечают День вышиванки и в Харькове, Днепре, Львове, Полтаве, Житомире и других городах Украины.

День вышиванки: модные тренды 2019

Тренд сезона 2019 – вышиванки с резинкой по середине рукава. Из модных цветов стоит выделить яркую палитру – вышиванки зеленого, бордового, розового цветов и т.д.

Можно носить как длинные вышитые платья, так и сорочки.

Что касается вышиванок-рубашек, то в этом сезоне девушки часто носят их именно с джинсами (как вариант – заправленными в брюки).

День вышиванки: значение узоров

В вышивке значение имеет не только узор, но даже ткань и нитки.

Самой сложной и древней считается вышивка белым по белому, ведь в былые годы на отбеливание нитей уходило три года.

Читайте такжеДень вышиванки: все, что нужно знать о праздникеОрнамент зависит от региона. Например, на юге страны популярен яркий растительный орнамент, а вышивают крестиком.

В Полесье вышивают повторяющиеся геометрические фигуры, сама вышивка простая, но строгая.

На Полтавщине вышивают гладью и исключительно белыми нитками, лишь иногда делая исключение для нитей серых и/или красных. А узоры на манишках рубашки обводят полосками (черными или цветными).

Одной из самых оригинальных считается Борщевскую вышиванку Тернопольской области: тут преобладает черный цвет. По легенде, что во время одного из набега кочевники убили всех мужчин, и тогда местные женщины поклялись семь поколений вышивать лишь черные сорочки.