"Сухо и до +22": синоптики спрогнозировали, когда в Киеве прекратятся дожди

В Киеве во вторник не будет дождей, спрогнозировали синоптики / sunhome.ru

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в Киеве в пятницу, 10 мая, будут дожди, днем максимальная температура составит +18 градусов, а во вторник, 14 числа, не ожидаются осадки и днем прогнозируется до +22.

В субботу и воскресенье, 11-12 мая, в столице днем ожидаются дожди, прогнозируются грозы, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных в столице ночью температура воздуха составит +9…+11, а днем — +18…+20.

В понедельник, 13 мая, в городе днем и ночью ожидаются дожди, возможны грозы, ночная температура может составить +9…+11, дневная — +20…+22. Во вторник в Киеве прогнозируется сухая погода, днем ожидается +9…+11, а ночью — +20…+22.Читайте такжеНародный синоптик сказал, когда Украине светит аномальная жара

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.