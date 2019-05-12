Угроза глобального потепления для Украины: эколог сделала шокирующий прогноз

Украине грозит массовое подтопление / Фото: REUTERS

Руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив Екодія Анна Акерман высказала гипотезу, что вследствие глобального потепления дома украинцев могу уйти под воду.

"Мы в прошлом году провели уникальное исследование, которого показало, что у нас могут быть затоплены сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в прибрежных зонах Украины, Черного и Азовского морей. Затопленные дома могут быть", - цитирует эколога Апостроф.

По словам Акерман, глобальное потепление может привести к сокращению запасов пресной воды, поскольку Украина небогата пресноводными ресурсами. Эколог подчеркнула, что прогноз провоцирует беспечность, однако в данном случае время губительно.

"Но до конца столетия – это что, долго? Это одно поколение. Те, кто сегодня рождается, они уже могут жить в совсем другом мире и увидеть, как их дом просто уйдет под воду", - отметила Акерман.

Напомним, ранее эколог назвал районы Киева, которым грозит затопление.