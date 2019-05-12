Угроза глобального потепления для Украины: эколог сделала шокирующий прогноз

Эксперт полагает, что до конца столетия может существенно измениться карта страны.
Руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив Екодія Анна Акерман высказала гипотезу, что вследствие глобального потепления дома украинцев могу уйти под воду.
"Мы в прошлом году провели уникальное исследование, которого показало, что у нас могут быть затоплены сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в прибрежных зонах Украины, Черного и Азовского морей. Затопленные дома могут быть", - цитирует эколога Апостроф.
По словам Акерман, глобальное потепление может привести к сокращению запасов пресной воды, поскольку Украина небогата пресноводными ресурсами. Эколог подчеркнула, что прогноз провоцирует беспечность, однако в данном случае время губительно.
"Но до конца столетия – это что, долго? Это одно поколение. Те, кто сегодня рождается, они уже могут жить в совсем другом мире и увидеть, как их дом просто уйдет под воду", - отметила Акерман.
Напомним, ранее эколог назвал районы Киева, которым грозит затопление.