Синоптик спрогнозировала начало в Украине сухого и солнечного периода

С четверга в Украине начнется сухой и солнечный период, спрогнозировала Наталья Диденко / sunhome.ru

В Украине с четверга, 16 мая, в большинстве областей ожидается начало периода сухой и солнечной погоды.

Во вторник и среду, 14-15 мая, в нашей стране местами ожидаются осадки, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, в ближайшую неделю высокой остается вероятность дождей в западных регионах, также осадки могут периодически "залазить" в Винницкую и Одесскую области.

"И с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды...", — отметила эксперт.

Диденко спрогнозировала, что 14 мая на большей части территории нашей страны днем будет более +20 градусов. Синоптик предупредила, что на западную часть государства из Польши придет холод и температура составит до +13…+19, а местами и до +10…+14 градусов.

"В Киеве 14 мае ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до +22…+23 градусов. В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать, и дожди постепенно будут подсыхать", — отметила эксперт.

Ранее в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что в мае 2019 года на территории нашей страны температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупредили, что в конце последнего месяца лета в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.