Умер бывший министр культуры Украины

Юрий Богуцкий / фото: union.ua

Бывший министр культуры Украины и советник президента Петра Порошенко по вопросам культуры Юрий Богуцкий умер после продолжительной болезни на 67-м году жизни.

В начале весны Богуцкий перенес операцию и последнее время находился в коме, пишет LB.ua.

Отметим, Богуцкий был профессором, кандидатом философских наук, заслуженным деятелем искусств Украины. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

В мае 2001 года Богуцкий впервые стал министром культуры и искусств Украины. В декабре 2007-го стал заместителем Секретариата президента. С 16 сентября 2014 года Богуцкий был назначен советником Порошенко. При президенте Викторе Ющенко Юрий Богуцкий был заместителем главы Секретариата Президента (2008–2010).

Также Юрий Богуцкий был советником президента - руководителем Главного управления по вопросам гуманитарного развития АП Виктора Януковича вместо Анны Герман.