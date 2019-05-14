Суд запретил въезд в Украину российскому дизайнеру Лебедеву

14 мая 2019, 14:02

Артемия Лебедева обвинили в поддержке боевиков ОРДЛО.

Артемий Лебедев
Артемий Лебедев / smachno.ua

Решением суда российскому дизайнеру Артемию Лебедеву отказано в праве въезда в Украину.

Как передают Українськi Новини, дизайнер оспаривал в суде постановление Службы безопасности Украины от 13 марта 2017 года о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.

Решением суда первой инстанции от 9 января текущего года в удовлетворении административного иска отказано.

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд 8 мая отклонил жалобу, соответственно, решение о законности запрета въезда в Украину вступило в силу.

Отметим, что в тексте постановления суда говорится, что Лебедев является активным сторонником антиукраинской общественной позиции, идеологии так называемого "русского мира" и боевиков ОРДЛО.

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При этом СБУ считает, что он через ресурсы сети Интернет осуществляет распространение информационных материалов с выразительной антиукраинской пропагандой, формирующие у читателей представления, которые могут привести к совершению действий в ущерб территориальной целостности Украины.

Также в СБУ утверждают, что Лебедев через соцсети осуществляет распространение специально подготовленных спецслужбами РФ информационных материалов, направленных на манипулирование общественным сознанием в вопросах дискредитации проевропейского внешнеполитического курса Украины, осуждения АТО и обеспечения обороноспособности государства и мобилизационных процессов, а также поддерживает политику так называемой "новороссии".

"Под фотографиями, которые сделаны на временно оккупированной территории АР Крым, содержатся категорические сообщения, что АР Крым - это часть России, и что эта территория только через историческое недоразумение 20 лет было не российской", - отмечается в материалах дела.

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В СБУ добавили, что Лебедев также в собственных публикациях на ресурсах утверждал, что сам лично нарушал действующее законодательство Украины и незаконно находился на временно оккупированных территориях Украины, о чем, также свидетельствуют обнародованные им фотографии.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ запретила Лебедеву въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

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СБУ нон грата Артемий Лебедев
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