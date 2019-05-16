Хакеры заработали 100 млн долл: Украина с пятью странами разоблачила крупнейшую кибергруппу в мире

Преступники инфицировали компьютеры через вредоносные хакерские программы GozNym / Фото: gp.gov.ua

В четверг, 16 мая, первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук принял участие в совместной международной пресс-конференции правоохранителей пяти стран: Украины, США, Германии, Болгарии, Грузии, Молдовы и представителей Евроюста и Европола (Europol), которая состоялась в г. Гаага (Нидерланды).

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Во время пресс-конференции участники сообщили о завершении расследования деятельности международной преступной организации, которая с помощью киберсети Avalanche похитила 100 млн долларов у более чем 40 тысяч жертв. По их словам, преступники инфицировали компьютеры через вредоносные хакерские программы GozNym.

"Эти программы захватывали банковские реквизиты для доступа к банковским счетам. В целом от деятельности преступников пострадало более 40 тысяч человек, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов долларов", - отметил Сторожук.

"Это был беспрецедентный опыт проведения расследования, особенно с точки зрения трансграничного сотрудничества правоохранителей из 26 стран. Сейчас украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение гражданину Украины К. по факту обеспечения киберпреступников безопасной инфраструктурой, через которую размещались и распространялись GozNym, URLzone, то есть обеспечил киберпреступников орудием для совершения банковского мошенничества, а также отмывание денежных средств", - подчеркнул первый заместитель генпрокурора Украины.

На сегодня сеть Avalanche ликвидирована. По всему миру уже задержаны 11 человек, меры по задержанию остальных участников сети продолжаются.

Организаторов этой преступной группы ждет наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.