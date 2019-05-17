Хлопнули дверью: Гордон и Бацман ушли с телеканала 112 Украина из-за кума Путина

Гордон и Бацман / facebook.com/alesia.batsman

Известный журналист Дмитрий Гордон и его жена, тележурналистка Алеся Бацман приняли решение покинуть канал 112 Украина. О принципиальном решении телеведущих стало известно вечером в четверг 16 мая.

Алеся Бацман сообщила о намерении уйти с 112 канала на собственной странице в соцсетях.

"Друзья, сегодня была последняя программа "Бацман", которая вышла на "112 Украина". Мы с Дмитрием Гордоном покидаем канал... В 2017 году меня пригласили на канал делать свой формат Егор Бенкендорф и Сергии Логунов, люди, которых я уважаю и люблю. Так как я привыкла к журналистским заповедникам и к тому, что мою свободу слова не ограничивает никто, кроме меня самой, мы договорились, что канал не платит мне деньги, но абсолютно не вмешивается в то, что я делаю – ни в выбор моих гостей, ни в то, о чем мы говорим в программе", - сообщила Бацман.

Журналистка подчеркнула, что причина увольнения – владелец телеканала Виктор Медведчук.

"Виктора Медведчука на обоих его каналах в последние дни стало настолько неприлично много, что мое дальнейшее пребывание и выход в эфир на них я считаю для себя контрпродуктивными и вредными", - резюмировала Бацман.

Журналист Дмитрий Гордон заявил о решении уйти с телеканала в прямом эфире 112 Украина вечером 16 мая.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем 112 Украина стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, высказывая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никогда никто на 112-м канале не говорил мне, что я доложен говорить и что я не должен говорить", – сказал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, журналист телеканала ZIK Алексей Братущак написал заявление об увольнении после подтверждения подозрений относительно информационного сотрудничества между владельцем Петром Дыминским и окружением президента Петра Порошенко.