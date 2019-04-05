"Уже скоро": Пальчевский и Гордон на пару внезапно пообещали важные перемены

Пальческий и Гордон на пару внезапно пообещали важные перемены. Дмитрий Гордон / Кадр из видеоролика "Evolution of Mom Dancing" YouTube

Телеведущий Андрей Пальчевский и журналист Дмитрий Гордон неожиданно выступили с совместным заявлением, пообещав неотвратимые важные перемены, причем в самое ближайшее время.

Соответствующий ролик они выложили на странице Пальчевского.

"Я хотел сказать для тех, кто волнуется – мы находим с ним общий язык", — заверил Пальчевский.

Его поддержал и сам Гордон: "Как всегда и находили. И будем находить".

А в заключение Гордон заявил, что перемены в Украине "обязательно будут, причем очень скоро".

Напомним, именно в интервью, взятом журналистом Дмитрием Гордоном, Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты. Шоумен тогда поведал, что на решение по поводу политической карьеры сильно влияет его семья.

Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).