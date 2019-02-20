Гордон сказал, может ли Зеленский стать президентом

Владимир Зеленский может стать президентом Украины, полагает Дмитрий Гордон / Скриншот видео с youtube.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский может стать главой нашей страны.

Зеленский лучше многих старых лиц, он не наворовал деньги, как многие, а заработал их, рассказал Гордон в интервью своему коллеге Юрию Дудю.

По словам собеседника, он не знает, сможет ли шоумен быть хорошим президентов — это лотерея.

"…Когда говорят о Зеленском, я вам хочу сказать: извините! Прекрасный актер ладно — в сторону. Человек замечательный, менеджер превосходный, создавший собственный бизнес. Он не наворовал деньги, как многие, он их заработал…", — заявил Гордон.

Напомним, 21 января партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).