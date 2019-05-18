"Кремль "мухлюет": Климкин оценил требование РФ о заседании Совбеза ООН по языковому закону

18 мая 2019, 19:22

Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, подчеркнул глава МИД Украины.

Павел Климкин
Павел Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал требование России о созыве Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона об украинском языке.

По его словам, после принятия нового закона о языке, с точки зрения международной практики, не произошло абсолютно ничего экстраординарного.

"Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, какие имеет государственный язык в любой цивилизованный и благополучной стране", - подчеркнул Климкин в Facebook.

Читайте также"Лапша на уши": эксперт объяснил, зачем Порошенко языковой закон

В то же время он считает, что "Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже оружием".

"Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию"… А с русским языком у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - добавил глава МИД Украины.

Читайте такжеДешевле молчать: сколько придется платить за нарушение языкового закона

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке и объяснил, что это значит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Совбез ООН языковой закон Павел Климкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:15
Евровидение-2019: Беларусь внезапно сняли с голосования
19:52
Проект "указа" о роспуске Рады: у Зеленского заявили о фейке
19:34
Google знает: поисковик уже назвал победителя Евровидения-2019
19:22
"Кремль "мухлюет": Климкин оценил требование РФ о заседании Совбеза ООН по языковому закону
18:54
Сердючка "блеснула" пятой точкой на сцене Евровидения-2019 Видео
18:20
Зеленский пообещал Раде "неудобства" за назначение инаугурации на 20 мая Видео
18:18
Главные новости 18 мая: советы Порошенко и реакция России на заявление Зеленского о возвращении Крыма Фото Видео
18:00
Беларусь начала выставлять России миллионные счета за поставку "грязной" нефти
17:48
Псих напал на Арнольда Шваценеггера в Африке Видео
17:29
Доренко кремировали: прах развеют в Крыму над горой Митридат
17:25
Спикер Госдумы опустился до хамства, комментируя слова Зеленского о депортации крымских татар
16:49
Парламентская гонка: партия Кличко пойдет на выборы в Верховную Раду
16:25
У Кирилла не исключают, что Порошенко может угодить в тюрьму
16:10
Порошенко напоследок дал Зеленскому 6 советов
15:57
Посол рассказал о планах рекордной военной помощи США Украине в 2020 году
15:34
В центре Киева разгромили забор на алле Героев Небесной Cотни Фото Видео
15:25
"Грозовые дожди, шквалы, град": синоптик предупредила о непогоде в Украине в воскресенье
15:05
Психолог назвала главную причину кризиса в семейных отношениях
15:02
"Белиберда": в России ответили на заявление Зеленского о Крыме
14:44
Девушка Роналду впервые снялась в клипе
14:23
Громкий скандал в Австрии: вице-канцлер ушел в отставку после публикации компромата
13:37
Посольство США в Украине возглавит временный поверенный Уильям Тейлор
12:54
Без соды не обойтись: Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть клубнику
12:49
"Обращения к Зеленскому": журналист рассказал, как Кремль пытается "втюхать" Украине "Л/ДНР"
12:48
"Крым вернется в Украину": Яценюк прокомментировал День памяти жертв депортации крымских татар
12:23
"Ляшки то как раздуло": Ани Лорак рассказала о беременности
12:22
Как готовить рис для суши, простой рецепт
11:50
"Что мне там делать? Хлопать в ладоши?": Коломойский рассказал, придет ли на инаугурацию Зеленского Видео
11:28
75-я годовщина с начала депортации крымских татар из Крыма: как отреагировали Зеленский и Порошенко
11:27
10 лет назад убил человека: с бывшего депутата Лозинского досрочно сняли судимость
10:53
Синоптики предупредили о погодных неприятностях в Украине: каким областям грозит непогода
10:51
Опции "станет лучше" для Украины вообще не просматривается мнение
10:20
"Секси леди": Настя Каменских покрасовалась в деловом образе и поделилась планами на лето
10:17
Ученые выяснили, почему одежда может быть опасной для здоровья
09:59
Почему Россия снова не пострадала после украинских санкций мнение
09:40
У Зеленского есть только один шанс стать успешным президентом мнение
09:18
Вознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 году Фото Видео
09:05
Часть Ивано-Франковщины засыпало градом, опубликованы фото и видео Фото Видео
08:35
"Погибли дочь, зять и внук": в Днепре столкнулись три авто, опубликованы фото с места ДТП Фото Видео
08:33
Холостой выстрел: почему уловка депутатов не спасет Раду от роспуска мнение
08:00
Смерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса, опубликованы фото Фото Видео
07:47
Евровидение-2019 финал онлайн: прямая видеотрансляция из Израиля, участники Видео
07:30
Кадровая "зачистка" Порошенко: уволены пресс-секретарь, первый помощник, Луценко и ряд советников Фото
07:15
Как приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты Видео
06:58
Блеклый пшик: почему Вакарчуку на выборах ничего не светит мнение
06:36
Внезапная смерть и вспышки насилия: астропсихолог рассказала об опасностях полнолуния в мае
06:12
День Ирины 2019 – поздравления и открытки на русском и украинском языке Фото
05:45
Похудение к лету: чем опасна резкая потеря веса
05:18
"Вдул бы": Мокрая Лобода в откровенном купальнике возбудила фанатов в Сети
05:07
Пышная грудь и точеная талия: Тина Кароль свела с ума фанатов вызывающим фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять