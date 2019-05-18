"Кремль "мухлюет": Климкин оценил требование РФ о заседании Совбеза ООН по языковому закону

Павел Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал требование России о созыве Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона об украинском языке.

По его словам, после принятия нового закона о языке, с точки зрения международной практики, не произошло абсолютно ничего экстраординарного.

"Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, какие имеет государственный язык в любой цивилизованный и благополучной стране", - подчеркнул Климкин в Facebook.

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В то же время он считает, что "Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже оружием".

"Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию"… А с русским языком у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - добавил глава МИД Украины.

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Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке и объяснил, что это значит.