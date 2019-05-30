Погода 30 мая: куда в Украине дожди дотянулись своими загребущими струями

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 30 мая обещает жару и осадки. Дожди с запада постепенно распространяются и по другим областям.

Ливни ожидаются не только в западных, но также и в северных регионах плюс Винницкая область. Местами присыплет градом, будут локальные шквалы.

Солнечной остается погода 30 мая на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины.

Жара будет практически повсеместной: в среднем термометры продемонстрируют от +25 градусов до +32 градусов. Прохладнее будет на западе – до +17-23 градусов.

"...летняя погода в Украине уже полным ходом. Еще немного – и будем встречать любимое лето на перроне, с люпином, розами и петушками", – написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Киеве температура подскочит до +27 градусов. При этом во второй половине дня ожидается дождь с грозой.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 30 мая

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 30 мая в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях – грозы, днем в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.