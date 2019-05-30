"Весна пустит слезу на прощание": Украину ждут грозы и жара до +32 градусов

Какой будет погода в Украине и Киеве / Reuters

Погода в Украине 31 мая будет дождливой в одних регионах и солнечной – в других.

Дожди пройдут в западных областях (посуше будет разве что на Волыни и в Ровенской области), а дожди с грозами – на севере страны и в Винницкой области. В остальных регионах – сухо и солнечно.

Средний показатель термометров на завтра – около +25-30 градусов. Прохладнее всего на западе – от +18 градусов до +23 градусов, а жарче всего – на юге и востоке, а также в Днепре и районах области – до +32 градусов.

Погода в Киеве 31 мая будет еще весенней.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, "весна таки пустит слезу на прощание до следующего года", то есть день будет с дождями и грозой. Температура немного снизится – до +24-25 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 31 мая

Напомним, погода в Украине 30 мая обещает жару и осадки. Дожди с запада постепенно распространяются и по другим областям.

Ранее синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.