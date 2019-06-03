Град и шквалы: кому повезло с погодой в Украине в начале недели

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода 3 июня в Украине будет жаркой, но дождливой.

Днем в понедельник кратковременные дожди и грозы пройдут везде, кроме северных, Ровенской и Волынской областей. На юге и востоке страны местами ожидаются град и шквальный ветер (преимущественно с северо-востока) до 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура днем будет достигать +30 градусов. Прохладнее лишь на Прикарпатье: здесь ожидается +19-24 градусов.

Погода в Киеве 3 июня будет солнечной и жаркой – до +29 градусов днем. Осадков ждать не стоит.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 3 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в очень сильные ливни, град и шквалы ожидаются в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

"По предварительной траектории зона движется на столицу, но врежет мощным грозовым центром, или только тронет хвостом – вопрос", - подчеркнула синоптик.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.