Дожди убили жару: где в Украине будет прохладнее всего

Днем на большинстве территорий ожидаются град и шквальный ветер с порывами до 20 м/с.
Синоптики снова обещают Украине дожди. Плюс такой погоды – что столбики термометров опустились хотя бы на пару градусов.
Погода в Украине 5 июня будет дождливой (с грозами) в большинстве областей. Хорошо зальет центр и юг. Днем ожидаются град и шквальный ветер с порывами до 20 м/с. Исключение – восток и север.
Температура днем – от +23 градусов до +28 градусов. Жарче всего на юге и востоке – до +31 градуса. Отметим, что накануне синоптики прогнозировали, что погода сегодня будет на 1-2 градуса выше.
Погода в Киеве 5 июня будет облачной, местами дожди, которые прекратятся к вечеру. Днем обещают +25-27 градусов.
Ранее синоптик Наталья Диденко обещала, что погода в Украине 5 июня будет жарче, чем в большинстве стран Европы.
Читайте такжеМагнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудараТакже синоптик рассказал о температурной аномалии в июне-2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.
Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.
Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.