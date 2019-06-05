Дожди убили жару: где в Украине будет прохладнее всего

5 июня 2019, 09:00

Днем на большинстве территорий ожидаются град и шквальный ветер с порывами до 20 м/с.

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Дожди убили жару: где в Украине будет прохладнее всего / 1zoom.ru

Синоптики снова обещают Украине дожди. Плюс такой погоды – что столбики термометров опустились хотя бы на пару градусов.

Погода в Украине 5 июня будет дождливой (с грозами) в большинстве областей. Хорошо зальет центр и юг. Днем ожидаются град и шквальный ветер с порывами до 20 м/с. Исключение – восток и север.

Температура днем – от +23 градусов до +28 градусов. Жарче всего на юге и востоке – до +31 градуса. Отметим, что накануне синоптики прогнозировали, что погода сегодня будет на 1-2 градуса выше.

Погода в Киеве 5 июня будет облачной, местами дожди, которые прекратятся к вечеру. Днем обещают +25-27 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 5 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко обещала, что погода в Украине 5 июня будет жарче, чем в большинстве стран Европы.

Читайте такжеМагнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудараТакже синоптик рассказал о температурной аномалии в июне-2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.

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