Погода в Украине: синоптики уточнили, где жара ударит сильнее всего / 1zoom.ru

Погода в Украине 12 июня будет жаркой и сухой. Исключение – Закарпатье и Прикарпатье, где днем местами все же ожидается кратковременный дождь и гроза.

Днем температура поднимется до +29-34 градусов. Прохладнее только в горах Карпат – до 18-23 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока, 5-10 м/с, уточнили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Киеве 12 июня будет сухой и практически безоблачной. Дневная жара установится на отметках +29-31 градусов и выше.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 12 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда закончится жара в Украине. На сегодня же синоптик обещала жару до +35 градусов.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.