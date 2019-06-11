Испепеляющие +35 градусов: синоптик напугал погодой на среду

Синоптик напугал прогнозом погоды / Соцсети

Погода в Украине 12 июня будет удушающе жаркой – до +35 градусов днем. Даже на западе, где традиционно прохладнее всего, будет +29-32 градуса.

Синоптик Наталья Диденко советует "дышать и гулять" ближайшей ночью, когда температура опустится до +17-23 градусов.

В среду небольшие дожди с грозами возможны местами в западных, северных и в Винницкой областях. В восточных и южных областях, в большинстве центральных регионов погода будет сухой, ясной и жаркой. Сохраняется пожарная опасность.

Погода в Киеве 12 июня будет жаркой – до +33 градусов. Существенных осадков не предвидится.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 12 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда закончится жара в Украине. Сегодня же, по ее словам, "такие ярости градуса могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины".

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.