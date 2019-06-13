Конструкторы громыхнули ракетами Ольха на испытаниях: опубликовано яркое видео

Ракетные комплексы Ольха / Facebook Ю.Бирюкова

Конструкторы провели успешные государственные испытания ракетных систем залпового огня Ольха и боеприпасов Ольха-М.

Соответствующее сообщение опубликовал в четверг 13 июня, опубликовал министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Глава Минобороны планирует уже в ближайшее время подписать указ и начать массово поставлять ракеты Ольха на вооружение ВСУ.

К слову, Ольха − исключительно украинский проект ракетного комплекса с корректированным боеприпасом, разработанный, однако, на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 Смерч калибра 300 миллиметров.

Вітаю ДП "Луч" та ЗС України із успішним завершенням державного випробуванням нової ефективної системи "Вільха" pic.twitter.com/f3ykuzlEUy — Stepan Poltorak (@poltorak) 2019年6月13日

Напомним, ранее представители специализированного госконцерна Укроборонпром выложили в Сеть видео с испытаний Ольхи. Позднее стало известно, что Украина начнет серийное производство таких ракет.