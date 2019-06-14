"Радушный" прием: в Ивано-Франковске депутата Шевченко обдали помоями

14 июня 2019, 08:47

Внезапно появился работник коммунальных служб, и плеснул на Шевченко ведро нечистот.

На Шевченко вылили помои / Скриншот

Депутат от фракции БПП Александр Шевченко подвергся нападению и угрозам в Ивано-Франковске. 13 июня, в четверг, на него выплеснули нечистоты.

По информации, сразу после этого на месте инцидента появились правоохранители, сообщил на странице в Facebook Шевченко.

Народный избранник поведал, что в тот день с ним связался владелец местной строительной фирмы Иван Мельник, и пригласил на рандеву в парк Военных Ветеранов в Ивано-Франковске. На этой, как оказалось в последствии, разборке, также обещал быть некий деловой партнер бизнесмена Мельника.

На деле оказалось, по словам нардепа, что на встречу в лице делового партнера Мельника явился некий криминальный авторитет, известный в преступных кругах по прозвищу Патлатый.

"Он (Патлатый – ред.) неоднократно избегал уголовной ответственности за совершенные преступления - стрельба, покушения на людей и прочее. Почему этот бандит на свободе и не понес ответственности за содеянное - это вопрос к правоохранителям. Но сегодня о другом", - отметил в Facebook депутат Шевченко.

Нардеп уточнил, что сразу же при встрече эти люди стали ему угрожать.

"Я встретился с Иваном Мельником и его партнером-бандитом. Они сразу же начали угрожать мне. Требовать, чтобы я не выдвигался в Верховную Раду Украины от города Ивано-Франковска, потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии Слуга народа, — написал он.

После чего собеседники депутата от БПП стали ему угрожать черным пиаром в СМИ, и "с визгом опустились до угроз физической расправой" ему и его семье.

А потом внезапно появился работник коммунальных служб, и плеснул на Шевченко ведро нечистот.

В комментариях к своему сообщению в Facebook депутат Шевченко заявил, что он поддерживает президента Владимира Зеленского, и уверен, что он просто не знает, какие люди хотят баллотироваться от его имени.

"Думаю президент не знал, что такие люди стремятся идти от его политсилы в ВР. Надеюсь эта информация до него дойдет и будет соответствующая реакция", - сказал Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску.

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