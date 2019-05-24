Под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску

Неизвестные ворвались на заседание исполнительного комитета и сорвали его.
24 мая во Львове во время заседания исполкома городского совета заместитель мэра Андрея Садового по финансово-экономическим вопросам Геннадий Васькив попал под раздачу активистов – чиновника щедро облили краской.
Как сообщили во Львовском городском совете, неизвестные ворвались на заседание исполнительного комитета и сорвали его.
По информации, активисты вымогали от членов исполкома рассмотреть внеочередные вопросы, однако точно не конкретизировали, какие именно.
Потом эти люди обвинили членов исполкома в выделении денег российскому бизнесмену Игорю Чуркину, махинациях во время тендеров и выделении квартир чиновникам.
Читайте также"В следующий раз придем за ним". В Харькове облили краской памятник ЖуковуПроизошла словесная перепалка, после которой на заместителя городского головы по финансово-экономическим вопросам Геннадия Васькива и председательствующего на заседании и и.о. директора департамента Администрация городского главы Евгения Бойко вылили зеленую и красную краску. После этого заседание комитета закрыли, отмечает издание Zaxid.net.
"Это была художественная акция, которая была выполнена с помощью гуаши. И пока эта банда не остановится и дальше будет грабить Львов, ничего хорошего не будет", - заявил один из активистов в комментарии журналистам после инцидента.
Также об обливании краской во Львовском горсовете сообщил в социальных сетях депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Исполком в Львовском горсовете закончился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - отметил он.
Добавим, что на видео из заседания исполкома отчетливо слышно, что агрессивные действия в отношении чиновников сопровождались аплодисментами и радостными возгласами.
Напомним, ранее в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин и облили их краской.
Также в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" неизвестный злоумышленник облил краской девушку, которая раздавала газеты.