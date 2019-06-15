"Намочить манту и на сквозняк": Супрун просветила украинцев, как выжить в палящий зной

Супрун рассказала, как выжить в жару / УНИАН

15 июня, в 30-градусную жару, главная советчица страны, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун разродилась пакетом советов о том, как не сгореть на солнце, не перегреться и не получить тепловую травму.

Но прежде, чем дать важные летние советы, как обычно, на своей странице в Facebook, Супрун раскритиковала загар. Она во всеуслышание заявила, что загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься".

Поэтому Супрун советует каждый раз перед выходом на улицу щедро намазывать себя солнцезащитным кремом.

Что пить?

Воду. Супрун советует носить с собой бутылку с водой, ибо взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час.

НЕ алкоголь. Алкоголь, убеждает Супрун, вызывает обезвоживание, через него становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного.

Для того, чтобы не перегреться на солнце, чиновница от Минздрава дала совет, который, по существу, знает каждый: отдыхать в тени, носить шляпу.

Кроме того, Супрун говорит, что в жару желательно не появляться на улице с 11 до 16 часов, когда солнце находится в пике. Также нужно носить легкую одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.

Долой мифы!

Еще и.о.министра здравоохранения Страны, традиционно, развеяла несколько мифов:

Мороженое и больное горло совместимы. Есть мороженое в жару приятно. Хотя холод, который нам передаст 100 граммов мороженого, несущественный. Зато оно даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом. А еще мороженое можно есть, когда болит горло.

Есть мороженое в жару приятно. Хотя холод, который нам передаст 100 граммов мороженого, несущественный. Зато оно даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом. А еще мороженое можно есть, когда болит горло. Сквозняки полезны. Смело открывайте окна в маршрутках и не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходимо.

Смело открывайте окна в маршрутках и не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходимо. Можно сидеть на холодном. Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть - не стоит слишком переживать, что заболеете. Существует много ложных представлений о сидение на холодном и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать.

Граждане в Сети неоднозначно отреагировали на эту порцию советов чиновницы.

Кто-то вспомнил ее совет мочить манту.

"Если намочить манту, а затем открыть окно в маршрутке, то даже боюсь представить себе, какие могут быть последствия для этой вселенной", - написал под советами Супрун некий Андрей Назаров.

"Нужно сделать социальную рекламу с этими советами и вешать в общественном транспорте", - предложил Анатолий Задорожний.

Напомним, ранее сообщалось, Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает.