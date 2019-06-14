Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает

14 июня 2019, 21:43

При этом чиновница признала, что тополя действительно могут провоцировать аллергию.

Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает
Супрун ошарашила сенсацией о тополином пухе / Повестка дня

Тополиный пух аллергию не вызывает, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, тот является исключительно механическим раздражителем. То есть его попадание на слизистые неприятно, но не грозит аллергией.

То, что принимают за аллергию на тополиный пух – скорее всего, аллергия на пыльцу диких злаков. К примеру, на растение тимофеевка.

Читайте такжеКак защититься от тополиного пуха: назван эффективный способПри этом Супрун признала, что тополя действительно могут провоцировать аллергию – но не их пух, а пыльца мужских растений. Опасный период в этом плане – март-апрель. В это время аллергикам стоит плотно закрыть окна, а также умываться почаще и промывать нос.

Также глава Минздрава резко выступила против популярного предложения вырубить все тополя в городах. Она подчеркнула, что в крупных населенных пунктах должны быть и широколиственные деревья, и кустарники, и хвойные – причем не только в скверах и парках. Зеленые насаждения очищают городской воздух и снижают температуру. А для профилактики аллергий нужны уничтожение сорняков, стрижка травы и поливание улиц.

Напомним, что летом в Украине начинает активно цвести опасный аллерген – амброзия. Главред уже писал, как от него защититься.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
аллергия Ульяна Супрун тополиный пух
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:08
Троица: что нельзя святить в храме и украшать этим дом
21:49
Топ-менеджеры и журналисты увольняются с купленного Медведчуком ZIKа
21:43
Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает
21:28
Ко Дню медика Зеленский передал больницам 200 скорых от меценатов Фото
21:16
Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков
20:52
Арсений Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука относительно скидок на газ РФ: У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым Видео
20:41
В Москве в школе кунг-фу отыскали кота Алибасова
20:14
В Париже с инсультом госпитализирован Ален Делон
19:48
В СБУ рассказали, как вывели из Крыма и арестовали экс-чиновника "ДНР" Лягина
18:59
В Германии пообещали Зеленскому встречу с воинскими почестями
18:48
"Судороги, а не танцы": полуголую Ольгу Бузову разнесли за странные видео Видео
18:13
Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK – СМИ
18:10
Украина улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
17:41
Укртрансгаз предупредил о чрезвычайной ситуации: работа ГТС может прекратиться с 24 июня
17:27
Зеленский назначил командующего Нацгвардией и главу Госпогранслужбы
16:32
Торонто стал чемпионом НБА Видео
16:25
Секс-игрушка, стриптизер и пиньята в виде члена: Настя Каменских показала, как прошел ее девичник Видео
16:00
Главные новости 14 июня: превышение полномочий Порошенко и имена россиян-уничтожителей украинского Ил-76
15:56
Филарет созвал Собор: у Епифания начали бодаться
15:38
Как подготовиться к Троице: зачем украшать дом ветками и когда можно купаться
15:12
Порошенко переборщил: Конституционный суд признал незаконным появление НКРЭКУ
15:08
Зеленский озвучил главную цель по Донбассу Видео
14:37
Больше не опасен: звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта
14:00
Верховный суд вынес вердикт: ПриватБанк обязан выплатить Коломойскому 25 миллионов гривен
13:59
"Иди на х*й, ты кто такая?": скандальная чиновница из списка Порошенко обложила матом полицейскую Видео
13:39
"Ветер перемен": Луценко громогласно отчитался о поимке бывшего патрона ЦИК "ДНР"
13:27
Стали известны результаты ЗНО 2019 по трем предметам
13:10
Орнелла Мути может попасть в тюрьму на полгода из-за ужина с Путиным
13:06
Бойко и Медчедчук смотались в Москву: эксперт пояснил, как администрация Зеленского им подыгрывает
12:58
Кабачковый торт с фаршем, с крабовыми палочками и с плавленым сыром: обалденные рецепты Видео
12:55
Синоптик спрогнозировала, где в Украине на выходных будет рай Видео
12:25
Свежий рейтинг партий: поддержка Слуги народа перешагнула за 50%
12:18
Группа Kazka выпустила новый летний хит: сеть в восторге Видео
11:39
Бакшиш в 20 тысяч долларов: Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания
11:27
Сегодня Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт на улице в Херсоне
11:19
Мобильное приложение "Ашан": мир покупок в вашем смартфоне новости компании
11:06
Жители России резко переменили отношение к Украине
11:01
"Приказы Зеленского и Путина": журналист назвал условие прекращения огня на Донбассе
11:00
Приказано уничтожить: в СБУ рассказали, кто на самом деле сбил Ил-76 под Луганском Видео
10:59
Ани Лорак закрутила роман с мужчиной на 15 лет моложе: что о нем известно Видео
10:25
В партии Зеленского назвали способ борьбы с нардепами-"станочниками"
10:21
Вперед в РФ за вожделенным паспортом: первые 30 жителей Донбасса уехали в Ростовскую область
10:07
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Украины
10:04
Блогер Кондрашов назвал три главных правила написания текстов реклама
09:55
Курс валют на 14 июня: доллар "утер нос" гривне
09:50
"Крыша поехала": нагая Настя Каменских смутила Instagram фото "в стиле порно"
09:40
Кто кого: чего ждать от выборов в Раду мнение
09:39
Усик получил российскую премию
09:11
Уходит эпоха: рак убил звезду сериалов Богатые тоже плачут и Дикая роза Фото Видео
08:47
"Радушный" прием: в Ивано-Франковске депутата Шевченко обдали помоями Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять