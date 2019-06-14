Супрун ошарашила заявлением, что тополиный пух аллергию не вызывает

Супрун ошарашила сенсацией о тополином пухе / Повестка дня

Тополиный пух аллергию не вызывает, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, тот является исключительно механическим раздражителем. То есть его попадание на слизистые неприятно, но не грозит аллергией.

То, что принимают за аллергию на тополиный пух – скорее всего, аллергия на пыльцу диких злаков. К примеру, на растение тимофеевка.

Читайте такжеКак защититься от тополиного пуха: назван эффективный способПри этом Супрун признала, что тополя действительно могут провоцировать аллергию – но не их пух, а пыльца мужских растений. Опасный период в этом плане – март-апрель. В это время аллергикам стоит плотно закрыть окна, а также умываться почаще и промывать нос.

Также глава Минздрава резко выступила против популярного предложения вырубить все тополя в городах. Она подчеркнула, что в крупных населенных пунктах должны быть и широколиственные деревья, и кустарники, и хвойные – причем не только в скверах и парках. Зеленые насаждения очищают городской воздух и снижают температуру. А для профилактики аллергий нужны уничтожение сорняков, стрижка травы и поливание улиц.

Напомним, что летом в Украине начинает активно цвести опасный аллерген – амброзия. Главред уже писал, как от него защититься.