В Украине активно зацвел опасный аллерген: как защититься

Экологи рекомендуют не позволять сорняку распространяться дальше, безжалостно срезая его.
В Украине в активную фазу цветения вступил один из самых опасных сорняков-аллергенов – амброзия. Причем заканчивает цвести амброзия лишь с первыми заморозками, до которых, судя по прогнозу погоды на сентябрь-2018 в Украине, еще далеко.
Амброзия распространяется крайне быстро, вызывая угнетение посеянных растений и сильно осушая почву в культурных посевах. Поэтому экологи рекомендуют не позволять сорняку распространяться дальше, безжалостно срезая его.
А вот аллергикам врачи советуют держаться от растения как можно дальше, чтобы избежать аллергического ринита (насморка) из-за пыльцы амброзии.
Как победить аллергию на амброзию
Читайте также"Думала - аллергия". Британка узнала о своей беременности за месяц до родовВернувшись с улицы, стоит принять душ, смыв пыльцу с тела и волос. Уличную одежду рекомендуют менять каждый день и надевать заново лишь после стирки. Причем сушить одежду советуют в помещении, подальше от уличного воздуха, насыщенного пыльцой.
Также не рекомендуют употреблять продукты, которые вызывают у человека аллергию. Список пищевых аллергенов крайне длинный. Запрещается при гипоаллергенной диете следующее:
- цитрусовые;
- мясные и рыбные продукты (в том числе икра);
- мясо птицы (за исключением белого мяса курицы и индейки);
- острые овощи (редька, хрен, редис);
- фрукты и ягоды красного и оранжевого цвета, а также дыня и ананас;
- грибы;
- все виды орехов;
- майонез и кетчуп;
- сладкое – мед, сахар, шоколад, варенье;
- сдобная выпечка и все виды кондитерских изделий;
- соленые и копченые продукты;
- яйца;
- сыр;
- все продукты промышленного производства (исключая детское питание);
- кофе и соки;
- алкогольные напитки.
Аллергия на амброзию: что лучше принимать
Также врачи рекомендуют аллергикам антигистаминные препараты:
- лоратадин,
- левоцетиризин,
- цетиризин,
- фексофенадин и др.
Могут также назначаться стероиды.
Вот только начинать терапию нужно еще до начала цветения амброзии, а системные курсы лечения рекомендуется проходить зимой. Так что на данный момент одним из немногих реальных шансов победить аллергию на амброзию является иммунотерапия.
Напомним, в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка. Капитальный ремонт жильцам предложили чиновники, но владельцы квартир жалуются, что ремонт не помог.