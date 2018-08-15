В Украине активно зацвел опасный аллерген: как защититься

Амброзия цветет. / Бердянск 24

В Украине в активную фазу цветения вступил один из самых опасных сорняков-аллергенов – амброзия. Причем заканчивает цвести амброзия лишь с первыми заморозками, до которых, судя по прогнозу погоды на сентябрь-2018 в Украине, еще далеко.

Амброзия распространяется крайне быстро, вызывая угнетение посеянных растений и сильно осушая почву в культурных посевах. Поэтому экологи рекомендуют не позволять сорняку распространяться дальше, безжалостно срезая его.

А вот аллергикам врачи советуют держаться от растения как можно дальше, чтобы избежать аллергического ринита (насморка) из-за пыльцы амброзии.

Как победить аллергию на амброзию

Читайте также"Думала - аллергия". Британка узнала о своей беременности за месяц до родовВернувшись с улицы, стоит принять душ, смыв пыльцу с тела и волос. Уличную одежду рекомендуют менять каждый день и надевать заново лишь после стирки. Причем сушить одежду советуют в помещении, подальше от уличного воздуха, насыщенного пыльцой.

Также не рекомендуют употреблять продукты, которые вызывают у человека аллергию. Список пищевых аллергенов крайне длинный. Запрещается при гипоаллергенной диете следующее:

цитрусовые;

мясные и рыбные продукты (в том числе икра);

мясо птицы (за исключением белого мяса курицы и индейки);

острые овощи (редька, хрен, редис);

фрукты и ягоды красного и оранжевого цвета, а также дыня и ананас;

грибы;

все виды орехов;

майонез и кетчуп;

сладкое – мед, сахар, шоколад, варенье;

сдобная выпечка и все виды кондитерских изделий;

соленые и копченые продукты;

яйца;

сыр;

все продукты промышленного производства (исключая детское питание);

кофе и соки;

алкогольные напитки.

Аллергия на амброзию: что лучше принимать

Также врачи рекомендуют аллергикам антигистаминные препараты:

лоратадин,

левоцетиризин,

цетиризин,

фексофенадин и др.

Могут также назначаться стероиды.

Вот только начинать терапию нужно еще до начала цветения амброзии, а системные курсы лечения рекомендуется проходить зимой. Так что на данный момент одним из немногих реальных шансов победить аллергию на амброзию является иммунотерапия.

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