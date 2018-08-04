«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео

В ряде киевских многоэтажек обитают токсичные грибки, которые разъедают стены, а уровень опасных веществ в воздухе зашкаливает, при этом черная и зеленая плесень расползается по стенам, под ней разрушается штукатурка – токсичные грибки выедают все на своем пути.

При этом специалисты нашли уже 39 патогенных грибов, а жители за несколько лет борьбы с плесенью освоили терминологию микробиологов, сообщает ТСН.

"Эта черная плесень, аспергилиус, разъедает легкие, бронхи. Это все убивает иммунную систему. Весной выделяются споры – мы начинаем кашлять", - говорят люди.

По их словам, среди обитателей дома повышенная смертность, а несколько дней назад умер полуторагодовалый ребенок.

Как рассказала Татьяна, ее дочке сделали две операции и в костях ребенка обнаружили патогенные грибы. Специалисты называют плесень очень опасной, ведь она вызывает аллергию, астму, бронхиты и пневмонии. Однако онкозаболевания и туберкулез, на которые жалуются жильцы дома, спровоцировать не может.

Эксперт уверяет, что вывести грибок можно, правда необходимо до кирпича снимать штукатурку в квартире и обрабатывать все специальными средствами. Капитальный ремонт жильцам предложили и чиновники, но владельцы квартир жалуются, что и ремонт не помог – плесень продолжает расти.

Напомним, ранее журналистка назвала опасные предметы быта.