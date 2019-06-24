В Украине запретили польское лекарство от сильной аллергии

24 июня 2019, 15:18

Препарат назначали  в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

В Украине под запрет попало лекарство от аллергии / фото из открытых источников

В Украине под запрет попали все серии польского препарата Acatar acti-tabs, который применяют в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

Отметим, полное название медицинского препарата - Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Производитель - US Pharmacia Sp. Z o.ах., Вроцлав, Польша.

По информации, запрет на все серии препарата установили в связи с тем, что была  выявлена незарегистрированная серия U 1706302 на территории Украины на основании получения информации от Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Донецкой области.

Добавим, что лекарство Acatar acti-tabs врачи советовали употреблять для облегчения симптомов ринита, таких как: отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, вытекание секрета из носа, заложенность носа и чихание, происходящих при простуде и гриппе.

Препарат также назначали  в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, какие лекарства покупать нельзя.

Также ранее из аптек Украины срочно изъяли партию популярного лекарства от боли.

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запрет лекарство Гослекслужба
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