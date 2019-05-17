Запретили Нимесил: из аптек срочно изымают партию популярного лекарства от боли

Нимесил под заапретом / doctor.rambler.ru

Из украинских аптек в ближайшее время исчезнет популярный препарат от боли Нимесил. Его украинцы очень часто применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413. Об этом говорится в постановлении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроле за наркотиками. Решение вступило в силу в среду, пятнадцатого мая.

По информации, запрет был установлен всего лишь из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.

Решение о запрете/ скриншот

Отметим, что теперь уже запрещенный в Украине Нимесил использовали при различных болезнях костно-мышечной системы, болевых синдромах в результате хирургического вмешательства. Он помогал при зубной, головной боли, при ОРВИ, повышении температуры.

Теперь украинцам придется поискать аналоги этого медпрепарата.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.