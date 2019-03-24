Супрун припугнула уголовной ответственностью за продажу лекарств без рецепта

Ульяна Супрун / УНИАН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступает за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

"Проблема есть, что в законе прописано, как аптека продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, которые требуют рецепт, то их штраф [за это] 120 гривень. Нет никакой уголовной ответственности. Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон", - отметила Супрун в интервью Радио Свобода.

По ее словам, на сегодняшний день Гослекслужба разрабатывает изменения к закону.

"И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - добавила она.

Напомним, ранее депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны.