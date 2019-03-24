Супрун припугнула уголовной ответственностью за продажу лекарств без рецепта

Для аптек дешевле сохранить бизнес, чем соблюдать закон, считает Ульяна Супрун.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступает за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.
"Проблема есть, что в законе прописано, как аптека продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, которые требуют рецепт, то их штраф [за это] 120 гривень. Нет никакой уголовной ответственности. Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон", - отметила Супрун в интервью Радио Свобода.
По ее словам, на сегодняшний день Гослекслужба разрабатывает изменения к закону.
"И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - добавила она.
Напомним, ранее депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны.