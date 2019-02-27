Супрун объяснила, сколько белка можно есть в день

В день большинству людей стоит потреблять до 1 грамм белка на килограмм массы тела, сообщила Ульяна Супрун / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 грамм белка на килограмм массы тела, а легкоатлетам — 1,3-1,8 грамм.

При желании нарастить мышцы можно увеличить количество белка в рационе до 2 грамм на килограмм массы тела, но людям старшего возраста стоит придерживаться нормы в 1-1,3 грамма, написала чиновница в Facebook.

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что белок, в частности, является источником аминокислот, а те, в свою очередь, — это материал для строительства мышц, ферментов, некоторых гормонов.

"...Белок в рационе спортсменов — это не только строительный материал для образования мышц, но и источник энергии в условиях нехватки калорий. Потребление белковой пищи и аминокислотных добавок предохраняет мышцы от разрушения во время "сушки"...", — подчеркнула Супрун.

Ранее диетолог Мария Егорова сообщила, что для эффективного восстановления и укрепления мышц человеку нужно употреблять продукты, которые являются качественными источниками белка — мясо, рыба, яйца и сыр.