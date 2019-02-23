Диетолог назвала продукты, которые помогают укрепить мышцы

Мясо, рыба, яйца и сыр — качественные источники белка, отметила диетолог / izvestia.ru

Диетолог Мария Егорова сообщила, что для эффективного восстановления и укрепления мышц человеку нужно употреблять продукты, которые являются качественными источниками белка — мясо, рыба, яйца и сыр.

Вместо рыбы можно есть бобовые, но такую замену делать не стоит, рассказала эксперт Обозревателю.

По ее словам, каждый человек должен сам понять, какой продукт ему лучше подходит, поскольку то, что для одного полезно, другого способно убить.

"…Давайте посмотрим, что ели наши предки — одни гонялись за животными, другие занимались собирательством, третьи жили у водоема, поэтому ели рыбу. Так и наши организмы все разные и это нормально", — добавила собеседница.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.