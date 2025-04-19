"Путинская паранойя": эксперт о вероятном сценарии устранения президента РФ

Владимир Путин тактически может согласиться на определенные договоренности с США, не исключает Петр Олещук.

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Путин убежден в том, что американцы мечтают его убить

Путин постоянно говорит о Каддафи – этот образ засел в его голове

Политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук прокомментировал ситуацию вокруг переговоров США и РФ.

"Путин тактически может согласиться на определенные договоренности с Соединенными Штатами, но сугубо для того, чтобы "развести оппонента", обмануть его. Поэтому Путин просто будет водить Трампа за нос, чтобы демонстративно показать его слабость", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что с американцами Путин не договорится еще и потому, что убежден, что американцы "мечтают его убить и, таким образом, отстранить от власти, как они сделали, например, с Каддафи".

"Путин постоянно говорит о Каддафи – похоже, образ Каддафи прочно засел в его голове, что и формирует путинскую паранойю. В том, что произошло с Каддафи, Путин винит США – мол, Каддафи поверил американцам, пошел с ними на сделку, и вот что с ним произошло. Поэтому Путин будет вводить Трампа за нос, чтобы потом выставить его полным идиотом", - добавил Олещук.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Напомним, президент Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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