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СБУ разгромила сети "агентов в рясах" из УПЦ (МП) и сломала планы рф ,- эксперт

Олег Макаров
19 апреля 2025, 11:48
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Политолог утверждает, что представители московской церкви много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью.
СБУ, УПЦ (МП)
СБУ, УПЦ (МП) / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Служба безопасности за последние 2 года разгромила российские сети "агентов в рясах". По мнению политолога, экс-нардепа Александр Черненко, таким образом Служба полностью сломала планы россии.

Эксперт подчеркивает, что УПЦ (МП) была разветвленной сетью агентов, которую рф выстраивала много лет.

"Украинское государство словно не замечало эту сеть и не осознавало ту опасность, которую она в себе таит.Однако, после того, как Василий Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости Служба начала системно разоблачать этих приспешников кремля и разгромила ключевые сети "агентов в рясах", - считает Черненко.

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По мнению политолога, представители московской церкви много лет занимались разнообразной подрывной деятельностью.

"Это был один из главных инструментов влияния со стороны рф на значительную часть украинского общества. С началом Великой войны представители УПЦ (МП) не только агитировали за "русский мир", но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня. С начала полномасштабной войны было 170 уголовных производств в отношении 150 священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в т.ч. 23 архиереев (!!!).63 "агента в рясах" получили подозрения, 31 уже и обвинительные приговоры суда. Некоторые из этих деятелей написали заявления на обмен и помогут вытащить наших людей из российского плена. Работа СБУ продолжается и сейчас. Это уже точечная работа по агентам, которые еще остались на свободе", - акцентирует экс-нардеп.

"Мероприятия Службы имели значительный "терапевтически-профилактический" эффект. Реальные сроки предателям, существенно усложнили, а иногда сделали невозможным для РФ вербовку новых агентов в церковной среде и сломали все планы врага. Одним словом, перед посещением пасхального богослужения, стоит вспомнить почему подчиненных Малюка после разгрома "кремлевской церкви" стали называть Службой Божьей. Оценивая, сколько было сделано за последние пару лет, надо признать - такое название СБУ вполне заслужила"", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который согласился шпионить для фсб в Донецкой области.

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