Как сказать "понарошку" на украинском: учитель дала ответ

Вы узнаете:
- Как сказать "понарошку" на украинском
- Какой ошибки стоит избегать
Слово "понарошку" употреблять неправильно, ведь такого слова нет в украинском языке - это русизм. Вместо него можно использовать один из нескольких правильных украинских вариантов этого наречия.
Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Как сказать на украинском "понарошку"? "Не насправжки, заіграшки, завиграшки, жартома, граючись", - отметила она.
Также учитель объяснила, как правильно сказать на украинском "вопрос на засыпку" - "завальне, каверзне, підступне запитання".
"А как сказать "сделать одолжение"? "Зробити ласку, надати послугу", - добавила учителька.
Смотрите видео о том, как сказать "понарошку" на украинском:
Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.
Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.
Вас также может заинтересовать:
- Только люди с "зрением орла" найдут 7-го человека: принадлежите ли вы к супер-интеллектуалам
- Где 3 различия между семьями: только самый внимательный угадает за 19 секунд
- Где 3 различия между детьми: только единицы найдут их за 21 секунду
Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред