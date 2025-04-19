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Как сказать "понарошку" на украинском: учитель дала ответ

Алёна Воронина
19 апреля 2025, 04:45
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На самом деле неправильно употреблять слово "понарошку".
Украинский язык, Светлана Чернышева
Как сказать "понарошку" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как сказать "понарошку" на украинском
  • Какой ошибки стоит избегать

Слово "понарошку" употреблять неправильно, ведь такого слова нет в украинском языке - это русизм. Вместо него можно использовать один из нескольких правильных украинских вариантов этого наречия.

Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Как сказать на украинском "понарошку"? "Не насправжки, заіграшки, завиграшки, жартома, граючись", - отметила она.

Также учитель объяснила, как правильно сказать на украинском "вопрос на засыпку" - "завальне, каверзне, підступне запитання".

"А как сказать "сделать одолжение"? "Зробити ласку, надати послугу", - добавила учителька.

Смотрите видео о том, как сказать "понарошку" на украинском:

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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