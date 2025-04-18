Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

Кратко:
- Откуда "полетел" путинист Боярский
- Какой диагноз ему поставили
Ярый путинист российский актер и певец Михаил Боярский, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, разбился, упав с высоты во время спектакля.
Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, Боярского госпитализировали сразу после того, как он упал на спектакле в Питере.
Пропагандисты сообщают, что он оступился на сцене и рухнул с трёхметровой высоты на спину во время постановки "Ромео и Джульетта" 14 апреля.
РосСМИ также пишут, что Боярского из театра увезли в больницу с переломами рёбер и ушибами. Кроме того, стало известно, что в новых спектаклях престарелый Д'Артаньян пока не появится — например, пресс-служба театра имени Ленсовета заявила, что в следующей постановке по Шекспиру прозвучит только его записанный голос.
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Отметим, Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны-террориста России. Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.
А также Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания. Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.
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Кто такой Михаил Боярский?
Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".
3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".
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