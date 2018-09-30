Супрун предложила снижать смертность в Украине танцами

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун / УНИАН

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун предложила снижать уровень смертности в стране при помощи танцев.

По ее словам, танцевальная активность снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие смерти от них.

"Занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость и помогают укрепить кости и мышцы. В то же время у такой активности есть большие преимущества для психического здоровья", - написала она в Facebook.

Она отметила, что танцы улучшают настроение, внимание и гибкость мышления. По ее словам, это хобби тренирует память и способность принимать решения, а также позволяет снизить риск появления деменции.

Супрун призвала посетить танцевальное мероприятие, вдохновившись героем Аль Пачино в фильме "Запах женщины".

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 октября, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рассмотрит постановление об отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.