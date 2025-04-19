Путинистка Симоньян, которая ненавидит украинцев и призывает уничтожать их, не понимает, за что в ее семье случилось горе.

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Симоньян поделилась подробностями семейной жизни / Коллаж Главред, фото ZERKALO.AZ

Кратко:

О чем сообщила Симоньян

Почему ее обращение звучит как прощание

Путинистка и украинофобка Симоньян, у которой в коме лежит ее такой же муж-путинист, российский режиссер Тигран Кеосаян, пришла на шоу к больному и неадекватному путинисту Борису Корчевникову.

В частности, пропагандистка пришла в студию и принялась рыдать. Она искренне не понимает, "за что ей такое испытание".

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"Я была самой счастливой женщиной на земле. Ничего, кроме "красавица моя", я никогда не слышала от своего мужа. Мы не расставались вообще. Я несколько раз лежала на сохранении с детьми, и он лежал со мной в роддоме", - сетует пропагандистка, которую цитирует пропагандисткий Стархит.

Симоньян, которая является одной из главных виновниц войны в Украине и на которой лежит ответственность за тысячи жизней мирных украинцев, искренне не понимает, почему заболел ее муж.

"Когда все это случилось, я не была рядом с ним в кои-то веки. Когда ему было 43 года, ему давали врачи 3 года жизни. Сейчас ему 59. Люди всегда задают себе вопрос: "Почему именно со мной?" А с кем? Теперь вот так: прими и живи".

Последняя фраза путинистки выглядит как прощание с режиссером, у которого пока не наблюдается положительной динамики и который по-пежнему находится в коме.

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Как ранее писал Главред, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. "Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Позже Главред писал о том, что его жена и оголтелая пропагандистка Маргарита Симоньян призвала молится за своего мужа-путиниста, с которым они вместе призывали убивать мирных украинцев, захватывать суверенные территории и продолжать войну.

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