И смех, и грех: что необычное украинцы кладут в пасхальную корзину

Митрополит рассказал о самых необычных находках в корзинах прихожан.

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Что необычное украинцы кладут в пасхальную корзину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что нельзя освящать на Пасху

Что люди кладут в пасхальную корзину

Священнослужители рассказали, что самое необычное видели в пасхальных корзинах украинцев.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (ПЦУ) рассказал изданию "Конкурент", что видел "наверное, все, на что мы не читаем молитвы".

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"Встречаешь бенгальские огни, люди кладут себе пустышки, кладут какие-то игрушки, иконки… Я даже не вспомню, я просто перестал удивляться и поэтому даже не фиксирую теперь что может лежать. Все, на что фантазия человеческая… Брелки от автомобиля, ключи от автомобиля… Все, на что они хотят призвать Божье благословение кладут, а мы не запрещаем", - поделилася митрополит.

Архиепископ ПЦУ из Кропивницкого Марк заявил, что подобные вещи под запретом. В корзину на Пасху нужно класть то, о чем читается в молитвах на освящение и там именно речь идет о благословении пищи.

"Все остальное не нужно", - говорит священнослужитель.

Ранее митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко рассказал, что насущной необходимости в освящении пасхальной корзины нет - это скорее украинская традиция.

Также Главред узнал, что обязательно нужно поставить на праздничный стол, а что категорически нельзя ставить.

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