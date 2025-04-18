И смех, и грех: что необычное украинцы кладут в пасхальную корзину

Вы узнаете:
- Что нельзя освящать на Пасху
- Что люди кладут в пасхальную корзину
Священнослужители рассказали, что самое необычное видели в пасхальных корзинах украинцев.
Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (ПЦУ) рассказал изданию "Конкурент", что видел "наверное, все, на что мы не читаем молитвы".
"Встречаешь бенгальские огни, люди кладут себе пустышки, кладут какие-то игрушки, иконки… Я даже не вспомню, я просто перестал удивляться и поэтому даже не фиксирую теперь что может лежать. Все, на что фантазия человеческая… Брелки от автомобиля, ключи от автомобиля… Все, на что они хотят призвать Божье благословение кладут, а мы не запрещаем", - поделилася митрополит.
Архиепископ ПЦУ из Кропивницкого Марк заявил, что подобные вещи под запретом. В корзину на Пасху нужно класть то, о чем читается в молитвах на освящение и там именно речь идет о благословении пищи.
"Все остальное не нужно", - говорит священнослужитель.
Ранее митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко рассказал, что насущной необходимости в освящении пасхальной корзины нет - это скорее украинская традиция.
Также Главред узнал, что обязательно нужно поставить на праздничный стол, а что категорически нельзя ставить.
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