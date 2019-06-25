Синоптики предупредили о новом температурном пике перед похолоданием

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 25 июня максимально жаркой будет на юге и востоке страны: там ожидается до +34 градусов. В целом по Украине прогнозируется от + 27 градусов до +32 градусов, прохладнее в Карпатах – порядка +20-25 градусов.

В большинстве областей сухо и солнечно. Локальные дожди с грозами (местами переходящие в сильный ливень с градом и шквалом) ожидаются только на юге Украины.

Похолодание в Украине синоптик Наталья Диденко обещает с этой пятницы, 28 июня, то есть Дня Конституции. Правда, перед этим – 27 июня – украинцев ждет еще один температурный пик.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 25 июня

Погода в Киеве 25 июня ожидается ясной, без облаков и дождей. Днем до +28-29 градусов.

Как сообщалось, народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине. В нашей стране не скоро снизится температура, сообщил эксперт.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.