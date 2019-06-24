"Мигрени и сосуды – а потом +18⁰ днем": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

Синоптик назвала точную дату похолодания в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине постепенно меняется: в страну идет похолодание.

Но перед долгожданной сменой температурного вектора украинцев еще ждут неприятные сюрпризы, предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, прыжками атмосферного давления и термического режима, с, соответственно, возможными мигренями и сосудистыми обострениями. Очень, очень внимательно (относитесь – ред.) к себе на этой неделе", – посоветовала она у себя в Telegram-канале.

Погода в Украине 25 июня максимальную жару обещает югу и востоку страны – до +34 градусов. В целом по Украине прогнозируется от + 27 градусов до +32 градусов, в Карпатах – порядка +20-25 градусов.

Ближайшей ночью будет:

в среднем – от + 16 градусов до +20 градусов,

на юге и востоке, в большинстве центральных областей – от +19 градусов до +24 градусов,

на западе – от +13 градусов до +18 градусов.

Дожди с грозами во вторник наиболее вероятны в южной Украине. Причем они могут локально, но молниеносно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом.

В большинстве же областей страны – сухо и солнечно.

Читайте такжеКогда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным"Жара еще будет хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина, попытается в четверг, 27 июня, снова залезть на трон, снова кратковременно попечет, но ничто уже ей не поможет глобально. Поскольку в пятницу, субботу, воскресенье – 28, 29, 30 июня – в Украину просто ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20-27 градусов, а затем до +18-23 градусов", – прогнозирует синоптик.

Как сообщалось, народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине. В нашей стране не скоро снизится температура, сообщил эксперт.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.