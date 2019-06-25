"За Россию и свободу до конца": в Харькове выпускники академии Нацгвардии вляпались в скандал из-за песни Газманова

Молодые лейтенанты Нацгвардии отметили выпускной под песню Газманова / azov.press

В Харькове выпускники академии Национальной гвардии отметили выпускной под песню Офицеры, россияне Олега Газманова, который поддерживает Путина и выступает на оккупированном Донбассе.

Видео с медленным танцем молодых лейтенантов под слова "Офицеры, россияне… За Россию и свободу до конца" выложил в YouTube экс-лидер одесского Правого сектора, активист Сергей Стерненко.

Ролик он нашел в Instagram-сторис супруги одного из выпускников академии Татьяны Лавриненко. Стерненко задался вопросом: а кого же будут защищать выпускники, слушающие любимчика Кремля Газманова.

"И если вот эти выпускники и в частности, офицер Лавриненко танцуют под песню Офицеры, россияне, внимание, вопрос: от кого они нас будут защищать во время российско-украинской войны? И имейте в виду, что у этих офицеров будут в распоряжении солдаты, будет оружие, будут законные полномочия стрелять", - отметил Стрененко.

25 июня из-за использования песни командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования.

"В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни, которая популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ", - указывается в сообщении.

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