Когда улетает кукушка: Чичерина в истерике реабилитирует Сталина и равняет его с Захарченко

Юля Чичерина / instagram.com/julia_chicherina/

Юлия Чичерина, которая восхвалила в своей песни террориста Захарченко, жалуется, что ее заблокировали в Facebook, а в гости приходит полиция.

В своем еще незаблокированном аккаунте в Instagram, она приравняла Захарченко к Сталину, и заявила, что это не он отправлял людей из СССР в ГУЛАГ.

Чичерина объявила, что теперь за песню Его Оплот, в которой она воспевает лидера боевиков "ДНР" Захарченко, ее травит российская полиция.

Притом они же заблокировали аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают ее внешность.

"Все бы ничего, но стукачи полезли наружу - на меня стуканули в Клинскую полицию! Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют-террористка ли я или экстремистка?" , - заявила Чичерина.

Юля Чичерина восхваляет не только Захарченко, но и Сталина/ скриншот

После этого ее понесло - россиянка решила приравнять полицию и правоохранителей к коллаборационистам времен Второй мировой, а Сталина - к Захарченко.

"Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь-их деды так же стучали и невинных сажали в Гулаги, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина, сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить", - считает она.

Реакция в комментариях разделилась на две группы - те, которые поддержали ее любовь к "Сталину, который не убивал" и Захарченку, и людей, которые заговорили о неуравновешенном состоянии певицы.

"Сталина не трогать! Имя Сталина и Победы не разделимы!", " Аааааа! Давно не слежу за творчеством Чичериной, видимо вырос я из этой музыки, но теперь понимаю, что наверное и к лучшему. Когда улетает кукушка у любимых когда-то артистов - это всегда печально.", "Юль, мы с вами) все террористы и сепаратисты Донбасса с вами)", - пишут в комментариях.

Ранее Чичерина сделала скандальное заявление о Донбассе и Крыме