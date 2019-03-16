"Творчество душевнобольных": в Сети обескуражены клипом Чичериной о боевиках Донбасса

16 марта 2019, 22:51

Исполнительница назвала террористов "дичайшей дивизией Донбасса".

Юлия Чичерина, паспорт, ЛНР
Юлия Чичерина серьезно увлеклась боевиками, оккупировавшими Донбасс / mvdlnr.ru

Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает боевиков Донбасса и выступает на оккупированных территориях, презентовала новый клип на песню Добровольческая.

Видео, снятое как любительские кадры, опубликовано в YouTube.

В ролике перемешались сюжеты и персоналии под голос Чичериной, которая поет о том, как боевики уничтожают противника.

В видео можно увидеть погибших экс-главарей боевиков ДНР Александра Захарченко, Гиви, Моторолу, но при этом мелькают и давно ушедшие из жизни исторические персоналии - Че Гевара, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий главный герой фильмов Брат в исполнении Сергея Бодрова. Смешались в ролике также кубанские казаки, индейцы и религиозные сюжеты. И все это на фоне боевиков, которые захватили украинские территории на Донбассе.

Пользователи в комментариях отметили, что в ролике не хватает только Адольфа Гитлера и Владимира Путина.

"Смешная тетка. Стока надрыва и воя как перед смертью. Знает, что все умрут. Есть только один выход - сложить оружие и воспользоваться программой СБУ вернись домой, тебя ждут дома", "Ха-ха, повеселило, творчество душевнобольных", "А что, Краб с галеры ибн Путин, еще не заслужил местечко между Суворовым и Сталиным?! Чего?! Вообще, что ли?! Это же он через тебя войну рекламирует. Самых буйных в топку, чтоб в Рассеюшке-то было тихо и спокойно, никто чтоб страну пилить-продавать не мешал, да гастеров завозить", - написали интернет-пользователи.

Напомним, Чичерина разнесла социальную сеть Facebook и ее главу Марка Цукерберга за то, что ее страницу в соцсети временно заблокировали на противозаконный контент.

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Донбасс клип ЛДНР Юлия Чичерина
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