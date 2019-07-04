На акции под Конституционным судом активисты Свободы напали на фанатов Порошенко

Свободовцы аатковали сторонников Петра Порошенко у здания КСУ / @svoboda.ua

В ходе акции возле Конституционного суда Украины, в четверг, 4 июля, активисты ВО Свобода атаковали сторонников партии Европейская солидарность.

При этом националисты возмутились, что на акцию, посвященную закону о люстрации, также пришли представители партии экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что свободовцы выкрикивали, чтобы сторонники партии Порошенко "убирались" с митинга. В результате возникла небольшая потасовка, было сломано несколько флагов Европейской солидарности.

В результате в потасовку вмешалась полиция и разделила оппонентов живым кордоном.

Отметим, что Конституционный суд начинает рассмотрение представлений относительно закона Об очищении власти.