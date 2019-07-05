Коррупция, провокации и безразличие: коп из Одессы рассказала о закулисье реформы полиции

Зоя Мельник рассказала о закулисье в полиции / facebook.com/zoya.melnik.9

Полицейская 2-го взвода 1й роты 3-го батальйона патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник рассказала о коррупции, "колядныках" на дороге и бардаке, что царит в ведомстве региона.

Мельник на своей странице в Facebook подробно рассказала о деятельности одесской патрульной полиции, чем ошарашила сеть.

Свой рассказ Зоя начала с истории полуторагодовалой давности – изымание детей из притона. Она призналась, что лишь сейчас у нее лопнуло терпение и она решила вынести сор из избы.

По ее словам, процесс изьятия детей длительный, но от нее стали требовать бросить это дело, так как некому работать.

"Пока я ждала службу и ювеналов, пытаясь выяснить чьи дети, где мать и т.д. мне начали звонить командиры с требованием побыстрее закончить задание, так как куча вызовов и некому работать. Вызовов действительно было много, но во-первых принимаю решение закончить вызов или нет на месте я, так как именно я вижу происходящее и несу за него ответственность, что я и ответила командирам", - написала Мельник.

После такого ответа, патрульную поставили у шлагбаума, куда в наказание отправляют "залетчиков", либо тех, кто слабо работал.

"Иерархия в полиции выстроена примерно так: "Я начальник - ты дурак". Абсолютное большинство командиров страдают самодурством и очень сильно оскорбляются, когда им начинают перечить. У меня забрали автомобиль, отдали тем, кто умеет делать молча планы, а не перечит мудрым руководителям. В тот день я поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной - когда планы и постановы важнее жизни и здоровья детей", - отметила патрульная.

По словам Мельник, главная задача для ее коллег – это получить погоны получше, а не помочь людям.

"Масса убийств на бытовой почве, в результате домашнего насилия, масса погибших от голода или рук неадекватов детей, а полиция стоит под знаками и делает показатели", - написала коп.

Мельник также заявила о служебном взяточничестве, которое в полиции называют "визитками", и о том, как нарушителям просто уйти от наказания.

"Впрочем, как и всех, кто не выполнял планы или не собирал "визитки". Известных визиточников никогда никто не трогал. Они вечно попадались кому-то, то и дело ходили на допросы, но все как с гуся вода. У них всегда были автомобили, причем новые, аутлендеры. Неугодным же шили служебки, создавали невыносимые условия для работы. Например меня в пешем патруле держали больше 14 часов на морвокзале, на сквозняке", - вспомнила Зоя.

После того, как у девушки лопнуло терпение, и она стала на всеобщее обозрение выставлять подноготную работы полиции, на нее начались гонения.

"Мне пытались устроить провокации какие-то активисты. Удивительным образом эти активисты оказались очень дружны с сотрудниками полиции, которые работали на весовом контроле, где недавно происходили очень интересные события, а управление патрульной полиции воюет с укртрансбезпекой, обвиняя друг друга в коррупции. Мне по ночам начали звонить с угрозами мне, моему имуществу и моему ребенку. Угрозы записала - на видео ниже. Я написала заявление в УВБ, но прекрасно понимаю перспективу расследования таких дел", - отметила Мельник.

Она добавила, что простит помощи у общественности, прося об информационной поддержке.

"Другого способа защищаться, кроме как огласки, у меня, к сожалению, нет", - отметила она.