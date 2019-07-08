"Кокс в пайках выдают": "остроглазая бл*дь" из Госдумы видела из окна МКС смерть жителей Донбасса от украинских снарядов

Серова из космоса следила за Донбассом / скриншот

8 июля, в понедельник, в Люксембурге на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутат от российской Госдумы Елена Серова шокировала всех присутствующих заявлением, что лично наблюдала из космоса, как украинские снаряды "убивают мирных жителей Донбасса", сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий.

"Только что на Парламентской ассамблее ОБСЕ депутат от Госдумы России, космонавт, герой России Елена Серова заявила о том, что она на орбите, через окно Международной космической станции, видела, как украинские снаряды убивали мирных жителей Донбасса. Наибольший whaaaatthefuck из тех, что я видел от русских за все годы", - рассказал Высоцкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Высоцкого, другой российский депутат рассказал о биологическом оружии на территории Украины.

Читайте такжеСпикер Госдумы опустился до хамства, комментируя слова Зеленского о депортации крымских татар"Mein Gott! Депутат от России Онищенко, экс-санитарный врач РФ, только что сказал об американских лабораториях биологического оружия на территории Грузии и Украины! Мы все собрались в Люксембурге, и только российская делегация - в Амстердаме", - добавил Сергей Высоцкий.

В комментариях к этому сообщению люди потешаются над заявлениями российских депутатов.

"Мамадорогая...) И что, ей хоть кто-нибудь поверил?) Капец просто))) Донбасс в иллюминаторе, Донбасс в иллюминаторе... Я оруууу", - отметила Olena Gorobets.

"І заспівала мєрзкім голосом - мнє свєрху відна всьо, ти так і знай", - добавил Wladyslaw Musiienko.

"А ещё когда космонавты смывают унитаз, то содержимое долетает до Земли и падает на головы сограждан космонавтов", - высказалась Наталия Панина.

"Хренасе у нас снаряды..из космоса видать)", - удивилась Natalie Bortsova.

"Им там кокс в пайках выдают что ли???", - вопрошает Катерина Пилипенко.

"Кстати, разрывы снарядов с высоты МКС невооруженным глазом будут видны на пределе разрешения. Пиздит пиздунья", - подчеркнул Michael Levi.

"Какая остроглазая блядь, "невооруженым глазом" видела за 400 км, как рвались снаряды на территории "Донбасса и Луганска", - сказал Иван Лапченко.

Напомним, ранее в Госдуме ответили на призыв президента Украины бить РФ санкциями.