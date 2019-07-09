Glovo – баттл: в Киеве курьеры службы доставки сошлись в рукопашной

Курьеры службы доставки устроили драку на улице / ТСН

В Киеве двое курьеров службы доставки Glovo устроили драку прямо на улице.

Как пишет Киев оперативный, один из них уже был замечен в агрессивном поведении по отношению к людям.

По словам очевидцев, драка курьеров началась после ДТП — мопеды столкнулись и упали. После этого между работниками службы доставки завязалась словесная перепалка, а потом драка. В результате один курьер разбил другому нос и они разъехались.

После публикации скандального видео на инцидент отреагировала служба доставки Glovo.

И снова курьеры Glovo! ? Сегодня днём, под окнами офиса Адвокатське об'єднання "Український правовий альянс" я с коллегами, стали свидетелями ДТП двух курьеров #Glovo! Произошло ДТП, мопеды упали, словесная перепалка, началась драка! ?? Один курьер разбил другому нос! Разъехались! Киев Оперативный Как Вы относитесь к курьерским службам доставки и их манере движения по улицам Киева?? Опубліковано Адвокатом Дмитрим Кострюковим Вівторок, 9 липня 2019 р.

"Мы считаем, что подобное поведение курьеров является недопустимой и обязательно проведем дополнительные разъяснительные сессии относительно правил работы с платформой Glovo, стандартов сервиса и правил поведения. Курьеры являются независимыми субъектами, однако у каждого есть собственный рейтинг, на который могут влиять пользователи, партнеры и подобные случаи. При снижении рейтинга курьера в приложении, он обязательно будет отключен от платформы Glovo без возможности восстановления сотрудничества", - сообщает фирма.

Опубліковано Адвокатом Дмитрим Кострюковим Вівторок, 9 липня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный спортсмен избил охранников стриптиз-клуба.