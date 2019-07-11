Премьер-министр Молдовы на встрече с Зеленским говорила на украинском: опубликовано видео

Санду в знак уважения сказала о территориальной целостности Украины на украинском языке / Фото: Офис президента

Премьер-министр Молдовы Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в рамках визита в Киев провозгласила первую часть своей речи на украинском языке.

"Для меня честь быть здесь в Киеве, столице европейской нации, которая продемонстрировала столько отваги, силы и стойкости в борьбе за свободу и независимость", - сказала Санду.

Представитель Молдовы подчеркнула, что государство, которое она представляет, безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я чувствую глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, суверенитет и будущее, как европейского государства", — сказала она.

Затем премьер перешла на английский и продолжила свою речь.

Напомним, во время брифинга с Санду Зеленский заявил, что Украину и Молдову объединяет общее желание относительно войск Российской Федерации.