В Кирилловке на 57-метровом аттракционе застряли туристы: опубликовано видео

24 человека застряли на карусели в Кирилловке / скриншот

На популярном курорте Кирилловка в Запорожской области произошло ЧП на 57-метровом аттракционе Цепочки.

Отметим, это один из самых высоких аттракционов Украины.

По информации граждан из соцсетей, 15 июля поздно вечером на высоте 25 метров на цепочной карусели застряли 24 отдыхающих.

Пока неизвестно точно, что стало причиной поломки карусели в Кирилловке. По предварительной версии, виноват сильный ветер, который спровоцировал аварийную блокировку механизма.

Люди в соцсетях пишут, что аттракцион не работал около часа. Люди были напуганы, так как было уже темно, и порывы ветра только усиливали тревогу и беспокойство.

К слову, в социальной сети Instagram девушка, которая оказалась заложницей карусели, в момент ЧП вела прямой эфир. На видео она рассказала, что ей страшно, карусель застряла на самом верху, а качели сильно шатались из-за сильно ветра.

Добавим, что техперсонал спустя час смог спустить людей на землю, никто не пострадал.

Читайте также"В Турции дешевле, жлобы": туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в КирилловкеВ свою очередь, в пресс-службе Главного Управления ГСЧС в Запорожской области заявили, что спасатели также отправились на место происшествия, однако на полпути вернулись на место дислокации, получив информацию о том, что карусель удалось отремонтировать, а люди, катавшиеся на аттракционе, не пострадали.

Напомним, ранее карусель Летающая тарелка убила девушку в Узбекистане.