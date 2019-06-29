Карусель Летающая тарелка убила девушку в Узбекистане: появилось наводящее страх видео

Аттракцион совсем новый, он был введен в эксплуатацию в марте этого года.
В городе Джизак, Узбекистан, разломавшаяся карусель Летающая тарелка прибила насмерть девушку.
Трагедия произошла 28 июня, в пятницу, в детском парке Истикол. В МЧС Узбекистана подтвердили случившееся.
По информации горадминистрации, девушка 1999 года рождения скончалась на месте. По словам представителей руководства парка, аттракцион совсем новый, он был введен в эксплуатацию в марте этого года.
Также стало известно, что в карусели в момент трагедии находились 8 человек. Сама карусель раскололась во время движения.
На ужасающих кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка.
Напомним, ранее сообщалось, во Франции мужчину убило разломавшейся каруселью.
Также ранее сообщалось о том, что в Умани подросток погиб, запутавшись в веревках канатной дороги.