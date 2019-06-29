Карусель Летающая тарелка убила девушку в Узбекистане: появилось наводящее страх видео

Карусель убила девушку в Узбекистане / скриншот

В городе Джизак, Узбекистан, разломавшаяся карусель Летающая тарелка прибила насмерть девушку.

Трагедия произошла 28 июня, в пятницу, в детском парке Истикол. В МЧС Узбекистана подтвердили случившееся.

По информации горадминистрации, девушка 1999 года рождения скончалась на месте. По словам представителей руководства парка, аттракцион совсем новый, он был введен в эксплуатацию в марте этого года.

Также стало известно, что в карусели в момент трагедии находились 8 человек. Сама карусель раскололась во время движения.

На ужасающих кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка.

Напомним, ранее сообщалось, во Франции мужчину убило разломавшейся каруселью.

Также ранее сообщалось о том, что в Умани подросток погиб, запутавшись в веревках канатной дороги.