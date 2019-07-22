Прекрасная погода с дождями и похолоданием: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни / fishki.net

Синоптик обещает прекрасную погоду в Украине 23-24 июля: ожидаются комфортное тепло, летние дожди и свежий северо-западный ветер.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, температура днем будет держаться на уровне +21-26 градуса.

А синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что во вторник в целом будет +22-26 градусов. Однако местами ожидается до +30 градусов, в частности, на юге и востоке – до +26-29 градусов. А вот холоднее всего уже традиционно будет на западе – до +18-24 градусов.

При этом и во вторник, и среду в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут чередоваться с солнцем. Меньше всего осадков достанется востоку Украины.

В то же время сегодня, 22 июня, из-за грозы в западных и центральных регионах объявлено штормовое предупреждение. В частности, на Киев надвигается гроза.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 23 июля

Погода в Киеве 23 июля будет дождливой: местами дожди ожидаются кратковременные, местами – грозы. Ближайшей ночью – около +15-18 градусов, днем – до +24-26 градусов.

Погода в Киеве 24 июля также будет с дождями и грозами. Температура ночью – до +12-17 градусов, днем – до +21-26 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 24 июля

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле 2019 не будет жары.

В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.